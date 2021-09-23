В Новосибирске в микрорайоне «Ясный берег» появится школа на 1100 мест

В микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится новая школа на 1100 мест. Фото: yasnybereg.ru

В микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится новая школа на 1100 мест. Сейчас застройщик уже получил положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по ее строительству.

Новая школа будет государственной и бесплатной. Однако выглядеть она будет не так как среднестатистические учебные учреждения города. Здание площадью больше 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1 105 мест и объединит дошкольное образование, начальную школу и старшие классы. Некоторые классы там будут выглядеть почти как аудитории в вузах с трибунами, а холлы и рекреации будут так называемыми «трансформерами»: они могут быть включены в образовательный процесс за счет перегородок и мобильной мебели.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске появится новая транспортная остановка. Сейчас застройщик уже выделил под нее землю. А пока решаются вопросы с документацией на ее установку, до конца октября здесь планируется оборудовать временный остановочный павильон.

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