Переход к станции метро «Спортивная» в Новосибирске планируют достроить до конца года

Строительство наземно-подземного перехода к станции метро «Спортивная планируется завершить в этом году. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Строительство наземно-подземного перехода к станции метро «Спортивная» через дамбу Октябрьского моста планируется завершить в этом году. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть на сессии горсовета Новосибирска.
— Сейчас продолжаются работы по обустройству подземно-надземном переходе Октябрьского моста, новой станции метро «Спортивная». На самой станции строители завершают заливку бетона под перрон станции. В этом году мы планируем завершить наземно-подземный переход к станции через дамбу моста, — пояснил Градоначальник.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что строительство самой станции планируется закончить в срок. В августе этого года директор новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александр Мысик рассказывал, что работы завершены уже более, чем на 50% и функционировать станция начнет летом 2022 года.
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