Мэрия Новосибирска опровергла информацию о приостановке строительства станции метро «Спортивная»

Работа активно продолжается. Фото: пресс-центр мэрии

Информацию о приостановки строительных работ станции метро «Спортивная» опровергли в мэрии города Новосибирска. Ранее в СМИ просочилась информация о том, что якобы ремонт поставлен на паузу.

— Несмотря на то, что работа ведется напряженно строительство идет по утвержденному графику, сроки никто не переносил. Объект готов более чем на 50%, работа на станции стартует с лета 2022 года, — рассказал директор новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александр Мысик.

После окончания ремонта, останется приобрести технологическое оборудование для движения поездов.

Напомним, строительство станции началось еще в сентябре 2019 года. Тогда стоимость объекта оценивалось в 2,6 млрд рублей, финансирование ведется из муниципального и регионального бюджетов.

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