Режим повышенной готовности продлится до конца отопительного сезона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске запустили остановленную котельную в Первомайском районе. Об этом сообщили в мэрии города в среду, 22 сентября. Напомним, у нее были перебои в работе в начале сентября после того, как поставщик расторгнул договор из-за задолженности за газ.

— 17 сентября были произведены заполнение системы отопления и запуск насосного оборудования на котельной. С 20 сентября котельная подает тепло потребителям в своей зоне деятельности, — сообщили в мэрии.

Однако режим повышенной готовности, введенный из-за ситуации с котельной, продлится до конца отопительного сезона.

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