В Новосибирске до конца сентября продержится экстремально холодная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области последняя декада сентября будет экстремально холодной. Так, температура воздуха опустится ниже среднемноголетних значений примерно на 4 градуса. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, аномальные холода в Новосибирской области связаны с тем, что на территорию региона не проникает воздух с европейской части России. По словам экспертов, сибирские регионы сейчас находятся в «очаге холода».

В Гидрометцентре предупреждают, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются минусовые температуры. Так, в ночь на четверг, 23 сентября, в регионе будет -3…+2. Днем потеплеет до +3, местами до +8. В пятницу ночью, 24 сентября, снова ожидается -3…+2, а днем — +3…+8. Местами возможны дожди с мокрым снегом.

Как уточнили в Гидрометцентре, говорить о погоде на октябрь пока рано. Однако по данным сайтов погоды, второй месяц осени в Новосибирске обещает быть холодным и дождливым.

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