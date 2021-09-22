В Новосибирске ожидается холодный и дождливый октябрь 2021

Снег начнет идти с конца месяца
Фото: Тимур ХАНОВ
Октябрь в Новосибирске ожидается холодным и дождливым. Такие данные отражены на сайте «Яндекс. Погода».
По данным синоптиков, ясных дней в месяце всего будет 4, 16 дней будет с длительными осадками и 11 дней с переменой облачностью.
В первой половине месяца температура воздуха днем составит от +5 до +12 градусов. В ночное время столбики термометров ниже +2 не опустятся. Со второй половины октября начнутся заморозки. Ночью до -2 градусов, днем от 0 до +5 градусов. Снег может выпасть уже к 25 октября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер