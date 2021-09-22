В Новосибирске ожидается холодный и дождливый октябрь 2021

Снег начнет идти с конца месяца Фото: Тимур ХАНОВ

Октябрь в Новосибирске ожидается холодным и дождливым. Такие данные отражены на сайте «Яндекс. Погода».

По данным синоптиков, ясных дней в месяце всего будет 4, 16 дней будет с длительными осадками и 11 дней с переменой облачностью.

В первой половине месяца температура воздуха днем составит от +5 до +12 градусов. В ночное время столбики термометров ниже +2 не опустятся. Со второй половины октября начнутся заморозки. Ночью до -2 градусов, днем от 0 до +5 градусов. Снег может выпасть уже к 25 октября.

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