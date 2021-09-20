Под Новосибирском застрелили медведя, разгромившего пасеку во дворе частного дома

Хищник несколько раз наведывался по ночам на участки сибиряков. Фото: Администрация Мошковского района

В селе Новый Порос в Новосибирской области охотники застрелили медведя, терроризировавшего местных жителей. Хищник несколько раз наведывался по ночам на участки сибиряков. При этом, зверь не боялся людей, яркого света и лая собак.

— В субботу, 11 сентября, медведь забрался в ограду частного дома на окраине села. Он разорил пасеку, разбил несколько ульев и другие предметы во дворе дома. Напуганные сибиряки сообщили о нежданном госте охотобществу, — сообщили в Администрации Мошковского района.

Председатель Мошковского общества охотников Алексей Баганов с егерями выехали на место происшествия. Они осмотрели территорию и убедились, что медведь приходил ночью еще четыре раза. При этом вел себя зверь крайне странно: не боялся собак, света фонарей и автомобильных фар. По словам охотников, такого поведения у медведей они не видели лет пять. Поскольку сейчас уже открыт охотничий сезон, а дикий зверь представлял реальную угрозу для местных жителей, было принято решение устроить на него засаду.

— В воскресенье, 12 сентября, охотники устроили засаду на подходе в село. Вечером появился тот самый медведь. Люди его, однако, не испугали, и он все равно целенаправленно побежал к полюбившемуся ему дому. Тогда его и удалось застрелить, — пояснили в администрации.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в городе Чулым местные жители засняли на видео медвежонка, вышедшего из леса прямо к посту ГАИ. Специалисты предположили, что он мог отбиться от матери.

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