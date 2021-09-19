Сибирячка нашла на кладбище странный гриб апельсинового цвета

Сибирячка нашла на кладбище странный гриб необычной формы и апельсинового цвета. Фото: предоставлено Инной

Сибирячка нашла на кладбище странный гриб необычной формы и апельсинового цвета. Женщина поделилась фотографией находки в соцсетях, и попросила других грибников помочь ей выяснить, что из себя представляет нестандартная находка.

— Нашла его в районе Заельцовского кладбища, первый раз такой вижу, хотя он красивущий, — пояснила КП-Новосибирск Инна, нашедшая гриб.

В соцсетях сибирячке подсказали, что ее находка — это Алеврия оранжевая. Съедобный гриб, который употребляют в салатах и десертах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск делала подборку о необычных грибах, которые сибиряки находили в наших регионах.

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