«Таких чудиков раньше не видели»: новосибирцы показали, какие необычные грибы они находят в местных лесах

Слева - Гиднелум оранжевый, справа - Мутинус Равенеля. Фото: Татьяна Чекан

В этом году в Новосибирской области грибной сезон начался позже обычного, однако сибиряков это не печалит. Грибники активно штурмуют все ближайшие леса, и то и дело уезжают домой с богатым урожаем. А иногда, в процессе сбора, они натыкаются на весьма необычные экземпляры, которые не часто можно встретить в наших широтах.

— Вот таких чудиков нашли в парке Синягина около Краснообска в это воскресенье. Я такое первый раз увидела. Выложила потом в интернете, люди подсказали, что это — Мутинус Равенеля. Такой редкий, но не съедобный гриб, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Чекан.

А днем раньше, в субботу, в Кудряшовском бору, Татьяна наткнулась на еще один необычный гриб — Гиднелум оранжевый. Он хоть и выглядит довольно симпатично, есть его также нельзя из-за жесткой мякоти.

Сибирячка не смогла сразу понять, что это за гриб. Фото: предоставлено Ириной

В Кудряшовском бору необычная находка ждала еще одну сибирячку. Ирина обнаружила там необычной формы гриб, чем-то напоминающий цветок. В соцсетях ей подсказали, что это может быть ежовик финский. Если это так, то этот гриб тоже нельзя употреблять в пищу.

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По словам женщины, грибы в этом году появились позже обычного (подробнее).

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