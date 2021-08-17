«Три года такого не видела»: сибирячка собрала целый «ковер» из белых грибов в Караканском бору

Сибирячка собрала целый «ковер» из грибов в Караканском бору. Фото: Наталья Ковалева
Сибирячка собрала целый «ковер» из грибов в Караканском бору. По словам женщины, такого богатого урожая она не видела уже несколько лет.
По словам женщины, такого богатого урожая она не видела уже несколько лет. Фото: Наталья Ковалева
— Ездила туда рано утром, в понедельник. В этом году это первый такой слой белого гриба. Предыдущий подобный урожай был, по моему опыту, года три назад. Причем, заезжали в этот же бор еще в воскресенье — ни намека не было на грибы. А тут прямо повылазили, мелкие еще совсем. В этом году что-то поздно грибы пошли. Вот и сейчас только самой «мелочи» у меня получилось на 12-литровую кастрюлю, буду мариновать. Есть и покрупнее грибы, конечно, и не только белые. Вот, подосиновики тоже были. Появились моховики и маслята, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Ковалева.
Грибы только начали появляться в этом году. Фото: Наталья Ковалева
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как сибиряки нашли в Караканском бору огромный белый-гриб, весом больше килограмма. Гигант не влез даже в самое большое ведро, везти его домой грибникам пришлось в багажнике машины.
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