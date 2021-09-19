Сведения о незаконном подвозе избирателей под Новосибирском опровергли в избиркоме

Избирком Новосибирской области опровергла факты незаконного подвоза избирателей к участкам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Избирком Новосибирской области опровергла факты незаконного подвоза избирателей к участкам для голосования в регионе. Напомним, на такие инциденты сегодня пожаловались сибиряки. К примеру, в Бердске якобы видели целый автобус, который вез людей на выборы.

— Ни одного установленного факта незаконного подвоза у нас нет. Что касается Бердска, то в территориальную избирательную комиссию поступила просьба к главе Бердска Евгению Шестернину организовать допмаршрут от отдаленных районов. Он был запущен маршрут от удаленного района Вега до УИК № 1346, — пояснили в избиркоме.

Напомним, сегодня, 19 сентября, идет последний день выборов депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва. За депутатов избирателям предстоит поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата. В регионе работают почти две тысячи избирательных участков, с 8 утра до 8 вечера. По данным на три часа дня, свои голоса за кандидатов уже успели отдать 643 706 избирателей.

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