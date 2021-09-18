Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Голосование продлится до 20.00. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года - одно из главных политических событий осени. В этот раз сибиряки решают, кто будет представлять Новосибирскую область в Государственной Думе. За тем, как проходит голосование, следите в нашей прямой онлайн-трансляции.

Важный момент: из-за пандемии в этом году на выборах есть несколько особенностей. Всем измерят температуру, продезинфицируют руки, выдадут одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку. И само помещение будут обрабатывать антисептиками.

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