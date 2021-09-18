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Политика18 сентября 2021 19:26

Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года начнется в 8.00
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Голосование продлится до 20.00.

Голосование продлится до 20.00.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года - одно из главных политических событий осени. В этот раз сибиряки решают, кто будет представлять Новосибирскую область в Государственной Думе. За тем, как проходит голосование, следите в нашей прямой онлайн-трансляции.

Важный момент: из-за пандемии в этом году на выборах есть несколько особенностей. Всем измерят температуру, продезинфицируют руки, выдадут одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку. И само помещение будут обрабатывать антисептиками.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции и поделиться своими фото и наблюдениями, присылайте ваши снимки и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно их опубликуем!

Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года
Выборы 2021Политика: ВЫБОРЫВыборы в Новосибирске 2021