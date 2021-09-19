В Новосибирске на избирательном участке вместо российского флага повесили бельгийский

Так выглядит школьный плакат. Фото: читатель КП-Новосибирск.
Во время выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года курьез случился в школе №69. Там возле указателя с номером избирательного участка повесили плакат со словом выборы. По задумке, фоном должен был стать российский флаг. Но вместо синей полосы флага голосующие увидели черную.
- Это уже не российский флаг, а флаг бельгийского муниципалитета Ланден, - поделился с КП-Новосибирск читатель.
В школе прокомментировали ситуацию:
- Нас подвел принтер: задумывалось, что это будет темно-синий цвет, но получилось что получилось. Убирать это тплакат мы не стали, чтобы люди не заблудились и правильно пришли по коридорам в избирательный участок, - объяснили КП-Новосибирск в школе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция
Прямая онлайн-трансляция выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года проходит на нашем сайте (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер