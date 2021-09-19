В Новосибирске на избирательном участке вместо российского флага повесили бельгийский

Так выглядит школьный плакат. Фото: читатель КП-Новосибирск.

Во время выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года курьез случился в школе №69. Там возле указателя с номером избирательного участка повесили плакат со словом выборы. По задумке, фоном должен был стать российский флаг. Но вместо синей полосы флага голосующие увидели черную.

- Это уже не российский флаг, а флаг бельгийского муниципалитета Ланден, - поделился с КП-Новосибирск читатель.

В школе прокомментировали ситуацию:

- Нас подвел принтер: задумывалось, что это будет темно-синий цвет, но получилось что получилось. Убирать это тплакат мы не стали, чтобы люди не заблудились и правильно пришли по коридорам в избирательный участок, - объяснили КП-Новосибирск в школе.

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