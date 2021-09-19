Сергея Шойгу могут назначить новым полпредом в СФО

Сергей Шойгу может стать вице-премьером РФ и новым полпредом президента по СФО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Сергей Шойгу может стать вице-премьером РФ и новым полпредом президента по Сибирскому федеральному округу. Об этом сообщает красноярское интернет-издание «Проспект мира» со ссылкой на источник в аппарате полпреда СФО.

Место самого Сергя Шойгу, по данным издания, может занять Валерий Герасмов, который сейчас является начальником Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Напомним, о том, что Сергей Меняйло покинул пост полпреда президента в СФО, стало известно в апреле 2021 года. Его назначили на должность исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания.

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