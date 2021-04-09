Сергей Меняйло покинул пост полпреда президента в СФО

Сергей Меняйло покидает пост полномочного представителя президента России в СФО. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей Меняйло покидает пост полномочного представителя президента России в СФО. Об этом сообщили сегодня, 9 апреля, на официальном сайте Кремля. Он был назначен на должность исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания.

— Постановляю принять отставку Главы Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битарова по собственному желанию и назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия — Алания, освободив его от занимаемой должности, — сообщается в тексте указа, подписанного президентом.

Сергей Меняйло — уроженец Северной Осетии, родился 22 августа 1960 года. С 2014 по 2016 год он занимал пост губернатора Севастополя, а в июле 2016 года его назначили постпредом президента в Сибирском федеральном округе. Также в августе 2016 года он вошел в Совет Безопасности.

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