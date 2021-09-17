Под Новосибирском выпустили 26 ручных глухарей

В Новосибирской области на волю выпустили 26 глухарей, живших в новосибирском зоопарке. Фото: Кадр из видео
В Новосибирской области на волю выпустили 26 глухарей, живших в новосибирском зоопарке. Птиц отпустили на волю в заказнике в Кудряшовском бору. Ученые надеются, что это позволит увеличить популяцию глухарей в дикой природе.
— По приезду глухарей поместили во временный вольер, чтобы они могли отдохнуть и успокоиться после дороги. На данной территории для птиц подготовлено порхалище — огражденная площадка для свободного их содержания, — прокомментировал замминистра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.
Специалисты будут продолжать наблюдать за выпущенными на волю птицами и отслеживать их популяцию. Сейчас, по данным областного минприроды, в регионе обитает всего 1506 особей глухаря обыкновенного.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из Новосибирского зоопарка на волю выпустили аргали. Сотрудники зверинца сняли трогательный ролик о том, как животные делали шаги в новую жизнь на воле.
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Сотрудники зверинца сняли этот процесс на видео (подробнее).
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