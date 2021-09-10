Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили в дикой природе. Фото: Кадр из видео

Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили в дикой природе. Сотрудники зверинца сняли трогательный ролик о том, как животные делали шаги в новую жизнь на воле.

— Четыре молодых самца были рождены в Новосибирском зоопарке в 2017 — 2019 годах. Животных готовили к выпуску в природу, сводя к минимуму их контакты с людьми. Все четверо хорошо перенесли дорогу до национального парка «Сайлюгемский» в республике Алтай, и в момент, когда транспортные клетки открыли, вели себя довольно спокойно и уверенно, — рассказали в зоопарке. — В конце осени на участке, к которому мы привозим наших животных, собирается большая группировка аргали, потому что начинается сезон размножения. Сейчас у вновь прибывших особей шансы стать частью стада особенно высоки.

В зверинце также отметили, что у биологов будет возможность наблюдать за адаптацией животных. Когда в зоопарке в прошлый раз выпускали аргали на волю, то помечали их рога специальной краской, чтобы иметь возможность отличать их от других. Следить за животными удавалось, пока краска не стиралась окончательно. В этот же раз специалисты установили на рога животных специальные датчики, с помощью которых можно будет более длительное время отслеживать перемещения животных. Эти данные сотрудники зоопарка собирают для программы реинтродукции аргали.

Смотреть видеосюжет Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили на волю в заповеднике на Алтае

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