Поиски 46-летнего сибиряка, который ушел на рыбалку и пропал, завершились трагедией

Поиски сибиряка велись почти месяц.

В Новосибирской области завершились поиски 46-летнего мужчины, который ушел на рыбалку и пропал. Об этом сообщили волонтеры в пятницу, 17 сентября.

— Сегодня завершились поиски пропавшего 18 августа 2021 года в Бердске 46-летнего мужчину. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

Напомним, поиски сибиряка велись почти месяц. Он ушел на рыбалку из дома в Бердске утром еще 18 августа: с этого момента его местонахождение остается неизвестным. Мобильный телефон он оставил дома и на связь с родными не выходил.

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О местонахождении сибиряка ничего не известно с 18 августа (подробнее).

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