Ушел на рыбалку и пропал: под Новосибирском ищут 46-летнего мужчину с удочкой и черным рюкзаком

В Новосибирской области ищут 46-летнего Вячеслава Викторовича Макарова. Фото: "Маяк"

В Новосибирской области ищут 46-летнего Вячеслава Викторовича Макарова. Мужчина ушел на рыбалку из дома в Бердске утром еще 18 августа: с этого момента его местонахождение остается неизвестным. Мобильный телефон он оставил дома и на связь с родными не выходил.

— Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк» Новосибирск. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серую бейсболку, светло-серую футболку, темно-синие штаны и болотные кроссовки. С собой у него была удочка и черный рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Вячеслав или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-0911 или в полицию по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.