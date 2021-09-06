Ушел на рыбалку и пропал: под Новосибирском ищут 46-летнего мужчину с удочкой и черным рюкзаком

В Новосибирской области ищут 46-летнего Вячеслава Викторовича Макарова. Фото: "Маяк"
В Новосибирской области ищут 46-летнего Вячеслава Викторовича Макарова. Мужчина ушел на рыбалку из дома в Бердске утром еще 18 августа: с этого момента его местонахождение остается неизвестным. Мобильный телефон он оставил дома и на связь с родными не выходил.
— Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк» Новосибирск. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серую бейсболку, светло-серую футболку, темно-синие штаны и болотные кроссовки. С собой у него была удочка и черный рюкзак.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Вячеслав или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-0911 или в полицию по номеру 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер