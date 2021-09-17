Председатель Заксобрания Андрей Шимкив проголосовал на выборах депутатов в Госдуму. Фото: Заксобрание НСО.

В пятницу, 17 сентября, в Новосибирской области стартовали выборы депутатов в Госдуму. Так, одним из первых свой голос в Бердске отдал председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Он проголосовал на избирательном участке № 1331. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области.

— Считаю, что это долг каждого гражданина России — прийти на участок и выразить свое мнение. Вы видели, какие сегодня бюллетени. У нас конкурентные выборы — 14 политических партий, 40 одномандатников. Мы самостоятельное сильное государство с сильным всенародно избранным Президентом, — рассказал Андрей Шимкив. — Что касается моего личного выбора, то он в пользу ответственных людей. От того, насколько качественно мы будем это делать, зависит жизнь и развитие области на годы вперед, — добавил Шимкив.

Он призвал сибиряков ответственно подойти к голосованию. Он уверен, нужно голосовать за дела, а не за слова.

В Заксобрании добавили, в единый день голосования в Новосибирской области состоятся 43 избирательных кампании.

Напомним, работать областные избирательные участки будут с 8 утра до 8 вечера. Чтобы проголосовать, нужно явиться с паспортом на участок по месту прописки. Уточнить номер участка можно на сайтах Госуслуги и ЦИК России. Также это возможно сделать в приложении 2ГИС. За депутатов избирателям нужно будет поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата.

Как ранее писала КП-Новосибирск, в этом году на избирательных участках Новосибирской области соблюдают санитарно-эпидемиологические меры. Кроме того, на некоторых участках можно привиться от ковида. Для этого нужно взять с собой СНИЛС, сертификат профилактических прививок, паспорт и страховой полис.

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