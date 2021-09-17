В Новосибирской области стартовали трехдневные выборы в Госдуму

В Новосибирской области стартовали трехдневные выбору в Госдуму. Фото: Олег Укладов

В пятницу, 17 сентября, в Новосибирской области стартовали выборы депутатов Госдумы. Длиться они будут три дня. Первые результаты голосования станут известны 19 сентября 2021 года.

Работать региональные избирательные участки будут с 8 утра до 8 вечера. Для того, чтобы проголосовать, нужно прийти с паспортом на участок по месту прописки. Узнать номер участка можно на сайтах Госуслуги и ЦИК России. Кроме того, это можно сделать в приложении 2ГИС. За депутатов избирателям нужно будет поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, для сибиряков, которые находятся в населенных пунктах, где нет избирательных участков, организуют голосование вне их.

Напомним, в этом году на избирательных участках можно не только проголосовать, но и привиться от ковида. Для того, чтобы привиться, нужно взять с собой сертификат профилактических прививок, паспорт, страховой полис, СНИЛС. Ранее был опубликован полный список избирательных участков с прививочными пунктами.

Также известно, в этом году голосование проходит с соблюдением эпидемиологических мер. Так, по данным ЦИК, перед входом в помещение избирателям измерят температуру, продезинфицируют руки. Каждый получит одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку. Все поверхности будут регулярно обрабатывать антисептиками, а голосующим нужно будет соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. На каждом участке в дни голосования размесят схему передвижения по нему.

Кроме того, если у человека есть проблемы со здоровьем, он может проголосовать на дому. Для этого ему необходимо предоставить справку и оповестить о плохом самочувствии избирательную комиссию. Сделать это следует не позднее шести часов до завершения голосования.

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