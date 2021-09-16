Бригадир «НЗХК-Энергия» попал в больницу после удара током в 10 тысяч вольт

В Новосибирске бригадир «НЗХК-Энергия» попал в больницу после сильного удара током. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске бригадир «НЗХК-Энергия» попал в больницу после сильного удара током. 62-летний мужчина задел кабель под напряжением в 10 тысяч вольт в подстанции. Сибиряк получил серьезные ожоги. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

— По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в августе этого года в Бердске. Там рабочий автовышки погиб от удара током: люлька автокрана случайно коснулась линии электропередач, когда рабочие занимались сбором еловых шишек.

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