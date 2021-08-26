Следователи начали проверку после смерти рабочего от удара током под Новосибирском

Следователи начали проверку после ЧП в Бердске, где рабочий автокрана погиб от удара током. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после ЧП в Бердске, где рабочий автокрана погиб от удара током. Напомним, произошла трагедия днем 26 августа: люлька автовышки случайно коснулась линии электропередач. Водитель автовышки погиб на месте, еще двоих пострадавших рабочих доставили в больницу.

— Предварительно установлено, что днем 26 августа в городе Бердске трое мужчин занимались сбором еловых шишек с помощью крана-автоподъемника. При проведении работ на высоте произошел контакт люльки с находившимся там мужчинами с линией электропередачи. В результате происшествия водитель транспортного средства погиб от поражения электрическим током. Двое остальных мужчин доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас по данному факту ведомство проводит проверку, все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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