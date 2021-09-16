В Новосибирске «Тойота» провалилась в асфальт. Фото: "АСТ-54".
В Заельцовском районе Новосибирска иномарка провалилась колесами в дорожную яму. Информация об этом появилась в соцсети в среду, 15 сентября.
— На улице Светлановской рядом с «Большой Медведицей» хэтчбек Toyota Corolla Runx застрял в городских текстурах, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
По словам комментаторов, состояние дороги, где произошло ЧП, давно оставляет желать лучшего.
— Эту дорогу вообще забросили! Печаль!
— Там яма просто огромная, ужас!
Ранее КП-Новосибирск писала об автомобилисте, который отсудил у мэрии больше миллиона рублей после того, как угодил в яму на дороге. Сибиряк испортил авто из-за плохого асфальта.
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