Автомобилист отсудил у мэрии Новосибирска миллион рублей за яму на дороге

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-12T07:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новосибирска испортил автомобиль из-за ямы на дороге. Она была скрыта лужей, а ехал мужчина поздним вечером. Налетев на дыру в асфальте, сильно повредил автомобиль.

«Травмы» Kia Quoris оказались серьезными, а ремонт дорогим. Водитель потребовал деньги от дорожников. Встретился с ними в суде.

Судя по тексту судебного решения, авария произошла на улице Зыряновской в Октябрьском районе. На заседании обратились к ГОСТу. Согласно стандартам, габариты ямы простительны, если они не превышают по длине 15 сантиметров, ширине - 60 сантиметров и глубине - 5 сантиметров. Яма, в которую попала иномарка, оказалась недопустимой по размерам.

- Взыскать с департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 1098745 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, расходы по оплате независимой оценки в размере 6 900 рублей, расходы по оплате услуг по оформлению ДТП в размере 2 500 рублей, расходы по оплате услуг по эвакуации транспортного средства в размере 2 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 751 рубль, - принял решение суд.

Общая сумма, которую выиграл автомобилист, составила 1 миллион 124 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU