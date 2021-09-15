Водителя, устроившего смертельное ДТП на дамбе в Новосибирске, отправили в колонию на три года

В ДТП погиб водитель. Фото: ГИБДД по НСО

Виновнику смертельного ДТП на дамбе ОбьГЭС в Новосибирске вынесли приговор. Об этом сообщили в Советском районном суде. Напомним, страшная авария случилась еще в июне 2021 года: тогда, после столкновения «Тойоты Рав-4» и «ВАЗа-2106» погиб водитель отечественной легковушки. По факту аварии возбудили уголовное дело. Известно, водитель кроссовера сел за руль пьяным.

— Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с лишением прав на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сообщили в суде.

Пока что приговор в законную силу еще не вступил.

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