Водитель, устроивший смертельное ДТП на дамбе в Новосибирске, может лишиться свободы на 6 лет. Фото: ГИБДД по НСО.
Советский районный суд Новосибирска рассмотрел дело в отношении виновника страшного ДТП на дамбе ГЭС в Советском районе. Тогда, в июне 2021, в результате столкновения «Тойоты Рав-4» и «ВАЗа-2106» погиб водитель отечественной легковушки. По факту аварии возбудили уголовное дело. Известно, водитель кроссовера сел за руль пьяным.
— После расследования дела обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Новосибирска. Установлено, автомобиль был технически исправным, и к ДТП привела преступная небрежность. Нетрезвый новосибирец столкнулся с автомобилем, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения водитель этого авто получил травмы, несовместимые с жизнью, — пишет издание «Навигатор».
Известно, в ДТП погиб гражданин Таджикистана. У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.
Такое преступление предусматривает наказание от 5 до 12 лет. В прокуратуре же запросили для виновника 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его просят лишить прав на 3 года.
Рассмотрение дела завершилось во вторник, 14 сентября. Известно, что приговор водителю кроссовера огласят в среду, 15 сентября.
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