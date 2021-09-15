В Новосибирске к молодежному чемпионату по хоккею появятся новые автобусные остановки

В мэрии Новосибирска рассказали, где планируется разместить автобусные остановки к МЧМ-2023. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Новосибирска рассказали, где планируется разместить автобусные остановки к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Новые станции позволят упросить доступ горожан к ЛДС.

— Новые остановки будут созданы на дамбе Октябрьского моста, рабочее название данного ОП — «Метро Спортивная». В районе Ледовой арены будут организованы промежуточный и конечный остановочные пункты. При этом наименования данных промежуточных остановок: «МФЛА-Новосибирск», конечного — «Метро Спортивная», — сообщили в мэрии.

В следующем году областной минтранс также планирует подать заявку на получение 52 троллейбусов и 17 трамваев. Новый подвижной состав распределят на маршруты МКП Новосибирска «Горэлектротранспорт» и МКП «ПАТП-4».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новая транспортная остановка появится в микрорайоне «Ясный берег». Застройщик уже выделил под нее землю, пока ведутся работы по согласованию документации, до конца октября для жителей установят временную остановку.

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