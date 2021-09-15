Врачи рассказали о состоянии инспекторов ДПС, попавших в аварию с «Лексусом» в Новосибирске

Полицейские были пристегнуты и не пострадали
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Стали известны подробности аварии в центре Новосибирска, где «Лексус» протаранил автомобиль ДПС.
— Пострадавших нет, сотрудники ДПС были пристегнуты. Водитель и пассажир иномарки также не получили травм, — сообщила КП-Новосибирск начальник Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
Напомним, ДТП случилось вечером 15 сентября на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. По словам очевидцев, автомобиль ДПС со спецсигналами и выехал на красный сигнал светофора, а «Лексус» его не пропустил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Новосибирска машина ДПС перевернулась на крышу после ДТП с «Лексусом»
Момент аварии попал на видео (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер