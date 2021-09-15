Врачи рассказали о состоянии инспекторов ДПС, попавших в аварию с «Лексусом» в Новосибирске

Полицейские были пристегнуты и не пострадали Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Стали известны подробности аварии в центре Новосибирска, где «Лексус» протаранил автомобиль ДПС.

— Пострадавших нет, сотрудники ДПС были пристегнуты. Водитель и пассажир иномарки также не получили травм, — сообщила КП-Новосибирск начальник Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Напомним, ДТП случилось вечером 15 сентября на перекрестке Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. По словам очевидцев, автомобиль ДПС со спецсигналами и выехал на красный сигнал светофора, а «Лексус» его не пропустил.

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Момент аварии попал на видео (подробнее)

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