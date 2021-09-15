В центре Новосибирска машина ДПС перевернулась на крышу после ДТП с «Лексусом»

В центре Новосибирска случилось серьезное ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
Вечером, 15 сентября, в центре Новосибирска случилось серьезное ДТП. На площади Ленина «Лексус» вразался в патрульный автомобиль ДПС. Произошедшее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов, позже ролик опубликовали в соцсетях.
— На площади Ленина седан Lexus врезался в патрульный автомобиль ДПС, который двигался на красный свет с включенными спецсигналами. В результате столкновения патрульная Skoda перевернулась на крышу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика видно, что удар был очень сильным и автомобили получили серьезные повреждения. В Госавтоинспекции по Новосибирску обещали прокомментировать произошедшее позже.
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