В центре Новосибирска машина ДПС перевернулась на крышу после ДТП с «Лексусом»

В центре Новосибирска случилось серьезное ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Вечером, 15 сентября, в центре Новосибирска случилось серьезное ДТП. На площади Ленина «Лексус» вразался в патрульный автомобиль ДПС. Произошедшее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— На площади Ленина седан Lexus врезался в патрульный автомобиль ДПС, который двигался на красный свет с включенными спецсигналами. В результате столкновения патрульная Skoda перевернулась на крышу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что удар был очень сильным и автомобили получили серьезные повреждения. В Госавтоинспекции по Новосибирску обещали прокомментировать произошедшее позже.

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