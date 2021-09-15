В Новосибирске в ковид-госпиталях откроют избирательные участки

В Новосибирске избирательные участки на выборах депутатов в Госдуму откроют в медучреждениях. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске избирательные участки на выборах депутатов в Госдуму откроют в медучреждениях, в том числе и в тех, где располагаются ковид-госпитали. Об этом сообщили в избирательной комиссии по региону.

— В Новосибирской области в дни голосования будут работать 14 избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей: 13 — в учреждениях здравоохранения и 1 — в СИЗО №1, — сообщили в областном избиркоме. — Избиратель, который будет находиться на лечении в одной из больниц, где образован такой участок, может с 8 по 13 сентября подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Если же человек не подаст такое заявление, то у него все равно будет возможность проголосовать прямо в больнице по месту его пребывания.

Напомним, выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. За депутатов избирателям предстоит поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата. По данным ЦИК России на 24 августа, в Новосибирской области по одномандатным округам (их в регионе четыре — № 101 — 104) зарегистрирован 41 кандидат от 13 партий.

В Дзержинском районе участки будут работать в Городской клинической больнице № 2, Городской клинической больницо № 12 и в Новосибирский городском клиническом перинатальном центре.

В Заельцовском районе — в Городской клинической больнице № 1, Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице.

В Калининском районе — в Городской клинической больнице № 25, Государственной Новосибирской областной клинической больнице.

В Ленинском районе — в Городской клинической больнице № 34, Городской клинической больнице № 11, Новосибирском областном онкологическом диспансере.

В Советском районе — в Центральной клинической больнице и больнице им. Мешалкина.

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