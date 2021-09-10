Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года: кого выбираем и где можно будет проголосовать

Рассказываем, как будут проходить выборы в Новосибирске в 2021 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы в Новосибирске 19 сентября 2021 года будут проходить с несколькими новшествами. О них мы расскажем в нашем материале.

КОГО ВЫБИРАЕМ?

19 сентября пройдут выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва. За депутатов избирателям предстоит поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата. По данным ЦИК России на 24 августа, в Новосибирской области по одномандатным округам (их в регионе четыре — № 101 — 104) зарегистрирован 41 кандидат от 13 партий.

ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Выбрать желаемую партию и кандидата можно будет на избирательном участке по месту прописки. (Если такой возможности нет, то можно проголосовать на другом участке.) Узнать номер участка можно на сайтах Госуслуги и ЦИК России, а также в приложении 2ГИС.

Жителям Новосибирской области можно будет проголосовать с помощью механизма «Мобильный избиратель». Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно до 13 сентября 2021 года на портале Госуслуги, в территориальной избирательной комиссии (ТИК), УИК или МФЦ.

Пойти на избирательный участок по месту прописки можно и раньше 17 сентября. Досрочное голосование началось 31 августа. Для досрочного голосования нужна уважительная причина — командировка, поездка в санаторий, в отпуск или необходимость лечь в больницу. УИК по будням открыты с 12.00 до 20.00, а по выходным — с 10.00 до 14.00.

Для избирателей, которые находятся в населенных пунктах или местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, будет организовано голосование вне избирательных участков.

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