Новосибирца, выстрелившего в своего начальника на остановке, отправили в колонию

Новосибирцу, убившему своего начальника, вынесли приговор. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцу, убившему своего начальника, вынесли приговор. Напомним, ЧП случилось осенью 2019 года: тогда 35-летний новосибирец выстрелил в своего начальника с завода на остановке общественного транспорта «Сад им. Дзержинского».

— В суде установлено, что потерпевший занимал должность заместителя начальника цеха на Новосибирском авиационном заводе им. В.П.Чкалова, а осужденный работал в его подчинении. 30 октября 2019 года осужденный после окончания рабочего дня дождался своего начальника у проходной и пошел за ним до остановки общественного транспорта. На почве личных неприязненных отношений он выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в голову потерпевшего. От полученного ранения 46-летний мужчина на следующий день скончался в больнице, а стрелявший сбежал, — сообщили в областной прокуратуре.

Несмотря на то, что сам обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима за убийство по статье 105 УК РФ.

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