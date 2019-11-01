Вместе работали: в Новосибирске мужчина выстрелил в коллегу на остановке

СЕГОДНЯ 03:24 2019-11-01T04:25:39+03:00

Мужчины были знакомы и работали на одном предприятии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пострадавший без сознания был доставлен в клиническую больницу

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Инцидент произошел в среду, 30 октября в Дзержинском районе Новосибирска. Мужчина получил ранение, когда стоял на остановке общественного транспорта.

— В 7 часов вечера возле остановки «Сад Дзержинского» мужчина выстрелил из неустановленного оружия в 46-летнего жителя Октябрьского района. Потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в Новосибирскую клиническую больницу №2. Там ему было диагностировано огнестрельное ранение затылочной области головы. Информация об этом поступила в полицию, после чего на место преступления для выяснения всех обстоятельств случившегося тут же выехала следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже был задержан и подозреваемый в преступлении. Им оказался 34-летний житель рабочего поселка Линево Искитимского района. Причем мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Выяснилось, что оба мужчины работали на одном предприятии и были знакомы. По окончании рабочего дня они пошли на остановку общественного транспорта, где все и произошло, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проводится расследование, выясняются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU