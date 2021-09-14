Новосибирские рокеры сняли клип о любви - там есть и блондинка, и нескромные сцены

Фанаты оценили качественный клип. Фото: кадр с YouTube-канала группы Rадиомосты.

Новосибирская рок-группа Raдиомосты сняла клип о трудностях в отношениях. Видео на песню «Ниже» вышло на канале музыкантов.

Сюжет клипа строится вокруг любовной драмы рок-музыканта и красивой девушки. Пара часто ссорится — из-за бывшего девушки, из-за загулов музыканта и решает расстаться. Однако страсть вспыхивает снова и снова.

Рок-группа Rадиомосты существует два года, но они успели сыграть на крупных музыкальных площадках Сибири. Клип решили выпустить в День рождения коллектива, фанаты оценили подарок:

— Клип очень классный, качественно снят, песня просто огонь! Хочется увидеть вас в телике, — поделился подписчик.

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