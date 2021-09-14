В Краснообске на ремонт закрыли отделение для онкобольных детей

В Новосибирской области закрылось на ремонт детское отделение гематологии и онкологии в Краснообской больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области закрылось на ремонт детское отделение гематологии и онкологии в Краснообской больнице. Маленькие пациенты временно будут лечиться на базе других медучреждений.

Напомним, недавно КП-Новосибирск писала о том, что в реанимации оказалась одна из маленьких пациенток отделения — 3-летняя Люба Усова. Мама девочки считает, что виной ухудшения состояния дочки стала внутрибольничная инфекция. В своих соцсетях Оксана Усова рассказывала о том, что вопрос о состоянии отделения в больнице она поднимала на приеме у замгубернатора региона Юрия Петухова.

— В связи с необходимостью проведения в детском отделении гематологии и онкологии капитального ремонта кровли, а также с учетом иммунологического статуса пациентов этого отделения, особенностей их лечения и необходимостью соблюдения санитарно-бытовых условий, было принято решение о временном, до окончания ремонта, размещении отделения детской гематологи и онкологии на площадях Государственной Новосибирской областной клинической больницы, — пояснили КП-Новосибирск в областном минздраве.

В минздраве также отметили, что деньги на ремонт кровли здания были выделены в июне этого года. До настоящего момента проводились работы по проектированию и экспертиза.

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