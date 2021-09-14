Следователи начали проверку после того, как новосибирский таксист отказался везти девушку в инвалидной коляске

Хотя сибирячка изначально указала эту деталь в примечаниях к заказу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после того, как новосибирский таксист отказался везти в своей машине девушку на инвалидной коляске. Хотя сибирячка изначально указала эту деталь в примечаниях к заказу.

— По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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