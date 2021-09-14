В Новосибирске завершились поиски 7-летнего мальчика, который ушел из дома, пока мама спала

В Новосибирске завершены поиски пропавшего в Калининском районе 7-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски пропавшего в Калининском районе 7-летнего мальчика. Об этом сообщили волонтеры.

— Ребенок был найден, он жив, с ним все в порядке. Сейчас мальчик уже находится с родителями, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, мальчик незаметно ушел из дома в Калининском районе сегодня, 14 сентября, пока его мама спала. Ранее он никогда не гулял один и постоянно был под присмотром взрослых. Поэтому родители сразу же подняли тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

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