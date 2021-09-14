«Не вернулся с прогулки»: в Новосибирске пропал 7-летний мальчик

В Новосибирске пропал 7-летний мальчик. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске пропал 7-летний мальчик. Он не вернулся домой с прогулки сегодня, 14 сентября. Его ищет полиция и волонтеры. Известно, что ребенок вышел из дома, пока мама спала. Ранее он никогда не выходил гулять один и постоянно находился под присмотром взрослых. Куда малчик мог направиться — неизвестно.

— Приметы: рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в оранжевую осеннюю куртку (как на фото), штаны цвета хаки и черные туфли.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть ребенок или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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