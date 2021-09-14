В Новосибирске появятся три новых автобусных маршрута

Общественный транспорт будет оснащён всеми удобствами. Фото: Архив «КП»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске к концу 2021 года купят 100 новых автобусов. Они будут ездить по трем маршрутам. Также возобновят маршрут № 88 «ОРМЗ» — «Центральный корпус» через ТРЦ «Мега». Об этом на совещании 14 сентября рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска.
— Готовится закупка 150 автобусов, из них 100 будут большого класса, 50 автобусов среднего класса — они будут куплены в 2022 году. Все автобусы будут адоптированы под перевозку маломобильных граждан в рамках действующего законодательства. Также в качестве дополнительных опций планируется утеплить машины для комфортной перевозки в зимний период, а в летний период они будут оснащены кондиционерами. Кроме того, в них установят видеонаблюдение, — отметил Владимир Кондауров.
Известно, что в 2021 году 56 автобусов начнут выполнять свои рейсы на территории ПАТП-4 и 44 автобуса — на территории Советского района. Власти составят расписание маршрутов.
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