В Новосибирске от коронавируса умерли 9 пенсионеров

Всего за сутки болезнь выявили у 168 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 14 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов.

— Это двое мужчин в возрасте 60 и 83 лет и семь женщин в возрасте 62, 64, 65, 70, 73, 81 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 805 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 168 человек, с выздоровлением выписали 102 пациента.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 60 857 случаев коронавируса, в том числе у 4 803 ребенка. С выздоровлением уже выписаны в сумме 48 983 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 777 пациентов, в том числе 34 ребенка. В отделениях реанимации находятся 141 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента.

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