В Новосибирске начнут подключать к отоплению детские сады, школы и поликлиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 14 сентября, мэр Анатолий Локоть дал указание вручную подключать социально значимые объекты к отоплению. В городе резко похолодало. В связи с чем власти решили не ждать, когда температура на градуснике достигнет нужных для планового подключения значений.

— Это следует сделать несмотря на то, что температурный режим пока не достиг параметров, которые предусмотрены для разворота всей системы теплоснабжения. Уже поступают жалобы на понижение температуры прежде всего в социальных объектах. Поэтому даю поручение в соответствии с заявками подключать в ручном режиме социальные объекты к теплоснабжению. Это необходимо для обеспечения соответствующего уровня температуры в детских садах, школах, поликлиниках, больницах и других объектах, учреждениях, которые оказывают социальные услуги у нас в городе, — прокомментировал мэр Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников назвал предварительную дату подачи тепла в Новосибирске — 15 сентября. Он также сообщал, что изначально тепло подадут в социально значимые учреждения.

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