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Общество14 сентября 2021 4:02

Новосибирцы сняли клип для звезды «ТикТока» Dead Blonde

Пользователи соцсетей считают, что ролик получился даже лучше оригинала
Никита МАНЬКО
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Новосибирские актеры сняли фанатский клип на хит Dead Blonde. Фото: кадр с YouTube-канала ARSHIN Production

Новосибирские актеры сняли фанатский клип на хит Dead Blonde. Фото: кадр с YouTube-канала ARSHIN Production

Новосибирские актеры из Arshin Production сняли фанатский клип на песню восходящей звезды TikTok. Главная героиня видео на трек Арины Булановой (ее псевдоним - Dead Blonde) под названием «Бесприданница» — молодая девушка из ветхой двухэтажки города Удивинска, которая мечтает покорить большой город.

В шубе, кокошнике и бусах она танцует на фоне оперного театра, на пляже у Бугринского моста, на фоне здания музкомедии. Авторы видео иронизируют на тему «русского гламура», одев моделей в шубы посреди лета.

— Петь пока мы не умеем, зато умеем снимать клипы, и тем самым показываем наши возможности для портфолио и дальнейшей работы, — написали в Arshin Production.

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Сибиряки сняли клип на хит певицы из TikTok Dead Blonde
Сибиряки сняли клип на хит певицы из TikTok Dead Blonde
Видео с канала ARSHIN production на YouTube

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