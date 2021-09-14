Новосибирцы сняли клип для звезды «ТикТока» Dead Blonde

Новосибирские актеры сняли фанатский клип на хит Dead Blonde. Фото: кадр с YouTube-канала ARSHIN Production
Новосибирские актеры из Arshin Production сняли фанатский клип на песню восходящей звезды TikTok. Главная героиня видео на трек Арины Булановой (ее псевдоним - Dead Blonde) под названием «Бесприданница» — молодая девушка из ветхой двухэтажки города Удивинска, которая мечтает покорить большой город.
В шубе, кокошнике и бусах она танцует на фоне оперного театра, на пляже у Бугринского моста, на фоне здания музкомедии. Авторы видео иронизируют на тему «русского гламура», одев моделей в шубы посреди лета.
— Петь пока мы не умеем, зато умеем снимать клипы, и тем самым показываем наши возможности для портфолио и дальнейшей работы, — написали в Arshin Production.
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