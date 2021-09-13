В Новосибирске ремонт проспекта Димитрова планируется закончить до 20 сентября

В Новосибирске проспект Димитрова хотят отремонтировать до 20 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске проспект Димитрова хотят отремонтировать до 20 сентября. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска. Эта магистраль входит в число гостевых маршрутов для молодежного чемпионата мира по хоккею.

— Проспект Димитрова — одна из главных магистралей Новосибирска, выезд с левого берега, от аэропорта Толмачево в центр города. Здесь интенсивное движение, дорожное полотно подвергается большой нагрузке. Ремонта на этом участке не было 10 лет, поэтому вопрос обновления покрытия крайне актуален. Проспект Димитрова, как и Вокзальная магистраль, на которой также сейчас ведется ремонт, входит в гостевой маршрут и должен быть приведен в нормативное состояние, — отметил мэр города Анатолий Локоть.

На ремонт участка от Вокзальной магистрали до улицы Ленина, протяженностью 423 километра, планируется потратить 17,4 миллионов рублей. Изначально планировалось, что работы будут завершены 22 октября, однако сейчас перед ремонтниками стоит задача закончить их до наступления холодов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ремонт улицы Кедровой планируется завершить в октябре 2022 года. Реконструкция на участке от Мочищенского шоссе до городской черты ведется с 2019 года. Результатом работ должна стать организация четырехполосного движения. Стоимость объекта — более 500 миллионов рублей.

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Полностью завершить реконструкцию улицы планируется в октябре 2022 года (подробнее).

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