После жалоб новосибирцев мэру ремонт улицы Кедровой ускорят

Мэр Новосибирска поручил ускорить работы по реконструкции улицы Кедровой. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

Мэр Новосибирска поручил ускорить работы по реконструкции улицы Кедровой. Глава города провел внеочередное совещание на объекте после жалоб новосибирцев о пробках на въезде в город.

— На улице Кедровой за это лето я был много раз. И неоднократно подчеркивал, что работы, которые приводят к сужению трассы, надо завершить летом. В сентябре люди вернутся из отпусков, движение станет интенсивнее, ситуация с пробками станет еще сложнее. Я приехал убедиться, что принимаются все меры для ускорения работ, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Сужение дороги — вынужденная мера, так как здесь идет перекладка коммуникаций, подготавливается грунт для расширения проезжей части. Это приносит неудобства, мы получаем много жалоб со стороны водителей. Поэтому подрядчику необходимо максимально ускорить темпы работ без потери качества. Также нужно организовать альтернативный путь. Он есть, но многие водители о нем не знают, нужно эту информацию до них донести — установить знаки и щиты.

Напомним, реконструкция улицы Кедровая на участке от Мочищенского шоссе до городской черты ведется с 2019 года. Результатом работ должна стать организация четырехполосного движения. Стоимость объекта — более 500 миллионов рублей. Завершить реконструкцию планируется в октябре 2022 года.

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