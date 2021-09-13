В Новосибирской области завершились поиски пенсионера 87-летнего пенсионера в темно-синем пиджаке

В Новосибирской области завершены поиски 87-летнего пенсионера в темно-синем пиджаке. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Новосибирской области завершены поиски 87-летнего пенсионера в темно-синем пиджаке. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 13 сентября. Поиски мужчины велись почти двое суток.

— Мужчина был найден, он жив, но сейчас ему требуется помощь врачей. Его доставили в больницу, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Найден он был в природной местности около Тогучина.

Напомним, сибиряк пропал 11 сентября: тогда он просто ушел из дома и исчез. Все это время его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчину искали волонтеры и полиция.

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