В Новосибирской области ищут пенсионера в темно-синем пиджаке

Мужчине 87 лет. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ищет пропавшего 87-летнего Виктора Николаевича Земцова. Мужчина ушел из дома 11 сентября и не вернулся.

— Он живет в городе Тогучине. Его рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, а глаза серые, — сообщают волонтеры. — Он нуждается в медицинской помощи.

Виктор Николаевич был одет в темно-синий пиджак, синие трико, черные туфли и черную кепку.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктора Николаевича Земцова 1934 года рождения просим сообщить по телефону112 или 8 800-700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.