Под Новосибирском поймали педофила, пристававшего к мальчикам. Фото: "Подслушано Искитим".

В Искитиме задержали извращенца, пристававшего к мальчикам. Педофил трогал ребят за половые органы. О том, что его поймали, сообщили в прокуратуре Новосибирской области в понедельник, 13 сентября.

— Мужчина задержан. К детям он приставал в лесополосе, которая находится за магазином «Морковка» на улице Советской. По факту ЧП в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», — уточнили в ведомстве.

Известно, прокуратура проверит, как ответственные организации исполняли законодательство о защите и об охране прав детей. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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