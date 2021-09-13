Под Новосибирском ищут педофила, пристававшего к мальчикам

Полиция начала проверку по данному факту. Фото: Архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитиме мужчина приставал к двум мальчикам. Он трогал их за половые органы. После случившегося ребята забежали в местный магазин и пожаловались продавцу. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все детали произошедшего, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Сейчас педофила ищут на территории коррекционной школы №7 на окраине Индустриального микрорайона Искитима.

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