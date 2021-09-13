Прокуратура проводит проверку после разлива нефтепродуктов вдоль берега Оби

Проверка выявит точную причину загрязнения. Фото: пресс-служба Прокуратуры НСО

В понедельник, 13 сентября, новосибирская природоохранная прокуратура начала проверку загрязнения берега реки Обь нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проверка организована в связи с поступившей информацией от МЧС России по Новосибирской области о загрязнении нефтепродуктами берега реки Оби в районе острова Рыбачий в Колыванском районе. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Предполагаемой причиной загрязнения могла стать затонувшая баржа. Как ранее сообщали в МЧС, угрозы для реки нет.

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